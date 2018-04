27 aprile 2018- 12:37 Mps: Profumo, sereno per scelte fatte, dimostreremo corretto operato

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - "Sono sorpreso ma confermo con determinazione di essere sereno per le scelte fatte in Mps . Dimostreremo di aver sempre operato correttamente nell'interesse dell'istituto e dei suoi azionisti, peraltro in stretta collaborazione con Banca d'Italia e Consob, e riconfermo la mia totale fiducia nella magistratura". E' l'amministratore delegato di Leonardo ed ex presidente di Mps, Alessandro Profumo, a commentare così, come riferiscono fonti vicine al top manager, il rinvio a giudizio per aggiotaggio e falso in bilancio deciso oggi dal gup di Milano.