MPS: WIDIBA LANCIA 'FILIALI' VIRTUALI CON VISORE 3D

11 luglio 2017- 15:10

Mialno, 11 lug. (AdnKronos) - Widiba, la banca online di Mps, punta ad apire entro la fine dell'anno 3mila 'filiali', tutte rigorosamente virtuali. La banca lancia Widiba Home, un sistema che, con un visore 3D, l'utilizzo di comandi oculari e vocali e la presenza di un assistente umanoide, permette l'ingresso in una filiale virtuale e la possibilità di realizzare ogni tipo di operazione bancaria. Scaricando l’app e indossando un paio di 'occhiali', da metà novembre sarà possibile, 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, entrare nella filiale Widiba, un’agenzia riprodotta virtualmente in ogni suo particolare di arredo. "È un grande cambiamento, un ritorno al passato con un sapore di futuro", ha spiegato l'ad di Widiba, Andrea Cardamone, in conferenza stampa. "Un lavoro che dalla strategia alla scrittura del codice, ha la targa Widiba e ancora una volta ci pone nell’equilibrio ottimale tra modello di servizio ed eccellenza nella consulenza finanziaria”.Marco Morelli, amministratore delegato di Mps, ha spiegato che "entriamo ora in una fase nella quale ci concentriamo sul business e sui nostri clienti. Mps riparte verso una traiettoria di ripresa", con le novità annunciate da Widiba che sono "un propellente per il nostro gruppo". Widiba, ha continuato Morelli, “avrà un ruolo fondamentale nel rilancio del gruppo Mps e lo farà con iniziative nuove".