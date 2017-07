MPS: WIDIBA LANCIA 'FILIALI' VIRTUALI CON VISORE 3D (2)

11 luglio 2017- 15:10

(AdnKronos) - Oltre a Home la banca lancia anche Widiba Dialog e stringe una partnership con Microsoft per l’utilizzo di HoloLens, un computer olografico in grado di dare forma a una realtà mista, in cui il mondo reale si fonde con ologrammi virtuali. Una modalità che consentirà ai consulenti finanziari, sia di condividere informazioni, sia di accedere a strumenti e report di consulenza globale. E con Widiba Street porta il concetto di prossimità della banca anche sulla strada. Un mezzo itinerante all’interno del quale fruire della banca a 360 gradi, dal prelievo dei contanti alla componente informativa e dispositiva tramite mixed reality. Per determinare la presenza della street bank sul territorio, Widiba utilizzerà il suo datamart per creare segmenti dinamici in base ai bisogni che vengono osservati in una determinata zona.