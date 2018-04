30 aprile 2018- 15:34 Msc: con 'Msc Meraviglia' ad Amburgo al via stagione estiva

Roma, 30 apr. (AdnKronos) - 'Msc Meraviglia' ha celebrato la tradizionale cerimonia del maiden call presso il porto di Amburgo, dando inizio alla nuova stagione in Nord Europa. Durante il tradizionale scambio dei crest, alla presenza di Frank Horch, Senatore della città di Amburgo, dei rappresentanti dei Porti e delle altre istituzioni, dei media e travel partner, MSC Crociere, la più grande compagnia crocieristica a capitale privato nel mondo e per il terzo anno consecutivo brand leader del settore in Europa, ha annunciato che Msc Grandiosa sarà varata ad Amburgo il 2 novembre 2019. “Siamo lieti di annunciare - ha detto Pierfrancesco Vago, executive chairman di MSC Cruises - che il varo di MSC Grandiosa avverrà qui ad Amburgo. Dal nostro ultimo varo in Germania, quello di MSC Magnifica nel 2010, abbiamo intrapreso un percorso di forte crescita e i passeggeri tedeschi hanno mostrato sempre più apprezzamento verso il nostro brand e la nostra offerta. E’ stato quindi per noi naturale decidere di varare in Germania MSC Grandiosa, la nostra nuova nave ammiraglia che è anche la prima nave della classe Meraviglia-Plus ad entrare in servizio". A bordo di MSC Grandiosa gli ospiti potranno assistere a due nuovi spettacoli del Cirque du Soleil at Sea: come per le sorelle MSC Meraviglia e MSC Bellissima, entrambi gli show sono stati creati in esclusiva per gli ospiti di MSC Grandiosa, come parte integrante di una partnership a lungo termine attualmente in corso tra MSC Crociere e Cirque du Soleil (leader mondiale nel campo dell’intrattenimento).