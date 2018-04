30 aprile 2018- 15:34 Msc: con 'Msc Meraviglia' ad Amburgo al via stagione estiva (2)

(AdnKronos) - Questa estate Msc Crociere amplierà la propria offerta in Nord Europa con l’obiettivo di poter ospitare un maggior numero passeggeri e, con l’aggiunta di MSC Meraviglia, offrirà complessivamente 4 navi, 36 itinerari e sei diversi porti d’imbarco tra Germania, Regno Unito, Francia e Danimarca. Quest’area infatti sta diventando una meta crocieristica imperdibile e sempre più persone desiderano visitare le coste incontaminate e i paesaggi mozzafiato dei fiordi norvegesi, la bellezza naturale delle isole britanniche, le suggestive capitali scandinave e immergersi nella ricca storia dei Paesi baltici. Le destinazioni degli itinerari MSC Crociere in Nord Europa offrono tante cose da vedere e da fare, ma, assicura la compagnia, non bisogna temere di esaurire il tempo a disposizione. Gli itinerari, infatti, sono stati sviluppati per offrire più tempo da trascorrere a terra, per esplorare tutto ciò che le destinazioni hanno da mostrare con soggiorni prolungati e pernottamenti nei porti principali. Dal suo home-port ad Amburgo, Msc Meraviglia offre itinerari di 10, 11 e 14 notti che includono le isole britanniche e l'Islanda. A settembre, un itinerario di 11 notti tocca le capitali baltiche di Oslo, Nynashamn/Stoccolma, Tallinn e Helsinki con una notte nella magnifica città di San Pietroburgo. Questa stagione vedrà anche l’introduzione di nuovi itinerari per MSC Crociere. Per coloro che desiderano esplorare le vivaci città del Nord Europa, MSC Magnifica offre una gamma di crociere che partono da Amburgo con scalo a Southampton e un breve trasferimento a Londra, Le Havre per arrivare all'elegante Parigi e un pernottamento ad Amsterdam. MSC Preziosa offrirà crociere di sette notti partendo da Kiel e Copenhagen. MSC Orchestra offrirà invece itinerari di 7 e 11 notti salpando da Warnemunde che includono i Fiordi norvegesi e Copenaghen o itinerari che toccano i Paesi baltici quali Lituania, Estonia nonché i Paesi scandinavi Finlandia, Svezia e Danimarca.