MSC: FIRMA ACCORDO CON STX FRANCE PER DUE NUOVE MEGA NAVI CROCIERA

1 giugno 2017- 12:16

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - Nuovo accordo tra Msc Crociere e Stx France per l'ordine di due mega navi da crociera da 200.000 tonnellate di stazza lorda, alimentate a LNG, cui si aggiungono altre due navi in opzione. L'intesa è stata firmata in occasione della cerimonia della bandiera di Msc Meraviglia, che ha consegnato a Msc Crociere la nave di ultima generazione costruita dai cantieri Stx France. Le quattro navi costituiscono la nuova World Class di Msc Crociere. La firma si è tenuta alla presenza di Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica francese e Bruno Le Maire, Ministro dell'Economia. Oltre all'accordo, MSC crociere e STX France oggi hanno anche svelato alcune caratteristiche chiave della World Class. Tra le varie innovazioni, le navi saranno dotate di nuovi motori alimentati a LNG e di un trattamento delle acque reflue di nuova generazione. Le nuove navi World Class di MSC Crociere avranno 2.760 cabine per una capacità massima di 6.850 passeggeri, la più elevata capacità di tutta la flotta mondiale. Le navi che saranno consegnate nel 2022 e 2024 - quelle in opzione nel 2025 e 2026 - avranno una lunghezza di 330 metri e 47 metri di larghezza.