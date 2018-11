28 novembre 2018- 18:52 Multiutility: prosegue aggregazione tra vicentina Aim e veronese Agsm

Vicenza, 28 nov. (AdnKronos) - Aim e Agsm hanno ripreso il dialogo. Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, come già annunciato nelle scorse settimane, ha riaperto il tavolo che, per la verità, non si era chiuso ma sospeso con il Comune di Verona, per valutare una possibile aggregazione tra la multiutility vicentina Aim e la corrispondente vicentina Agsm.“Ho voluto aspettare la nomina del nuovo amministratore unico e capire con lui il percorso finora fatto verso l’aggregazione - spiega il sindaco di Vicenza Francesco Rucco - dopodichè ho contattato il sindaco di Verona Federico Sboarina per un incontro conoscitivo, visti i cambiamenti vicentini relativi sia alla proprietà che all’organo di vertice".All'incontro erano presenti i due sindaci Francesco Rucco e Federico Sboarina, l’amministratore unico di Aim Gianfranco Vivian e il presidente di Agsm Michele Croce, gli assessori delegati alle aziende partecipate Matteo Tosetto (Vicenza) e Daniele Polato (Verona).