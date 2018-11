28 novembre 2018- 18:52 Multiutility: prosegue aggregazione tra vicentina Aim e veronese Agsm (2)

(AdnKronos) - “L’indicazione politica è chiara - afferma il sindaco di Vicenza - l’aggregazione è l’unica strada possibile se vogliamo essere competitivi sul mercato e l’asse Vicenza-Verona è quello a cui abbiamo sempre guardato con maggiore interesse, visto anche il lavoro già svolto da chi ci ha preceduto. L’incontro è stato puramente conoscitivo, utile a condividere l’obiettivo. Ora lasciamo che i tecnici facciano quanto di loro competenza, perché l’operazione sia conveniente per entrambe le proprietà. L’augurio è di rivederci a breve, è necessario accelerare i tempi per recuperare i mesi persi".“Promessa mantenuta. Sei mesi fa avevo detto che i lavori con Vicenza erano solo momentaneamente sospesi – afferma Sboarina - e così è stato. L’aggregazione fra Agsm e Aim si farà. Si tratta di una aggregazione naturale e significativa, una soluzione che permette ad entrambe le multiutility di essere competitive sul mercato. Abbiamo solo lasciato a Vicenza il tempo necessario per la loro campagna elettorale e la due diligence. A conclusione del loro percorso, ci siamo rivisti e adesso ci sono tutte le condizioni per definire il percorso aggregativo e i termini dell’operazione. L’impegno di entrambi è di andare a tappe forzate verso l’aggregazione strategica. Le due società hanno caratteristiche industriali similari e complementari, per realizzare un polo energetico e di servizi tra i più importanti del Paese, con ricadute positive sul territorio e vantaggi per i cittadini”