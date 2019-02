7 febbraio 2019- 15:50 Multiutility: sindaco Verona, 'si va verso aggregazione tra Agsm - Aim' (2)

(AdnKronos) - “Un’operazione da cui ci si aspetta molto, a livello amministrativo e della governance aziendale – ha affermato il sindaco di Vicenza Rucco -. I tecnici sono già al lavoro affinchè l’operazione sia conveniente per entrambe le società. Resta ferma la ‘mission’, che è quella di una società pubblica che vuole erogare servizi sempre più efficienti, con vantaggi economici per il territorio ma anche per i cittadini, con bollette meno care laddove possibile”.Al tavolo tecnico ora l’esame dei punti chiave della fusione delle due società, che dovrà basarsi su una valutazione di concambio rigorosa, fondata esclusivamente su analisi finanziarie certificate, su una governance equilibrata e su un piano industriale di sviluppo strategico condivisi. Presenti in municipio anche il presidente di Agsm Michele Croce e l’amministratore unico di Aim Francesco Vivian.