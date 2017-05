MUNARI, ARCHITETTURA PIù APERTA E LIQUIDA MA NON SCOMPAIONO SPORTELLI

28 maggio 2017- 14:12

Milano, 27 mag. - (Adnkronos) - La banca con le nuove tecnologie e' destinata a diventare sempre più liquida e aperta, ma gli sportelli, il punto di contatto fisico con il cliente non scomparirà. Lo spiega l'amministratore delegato di Bnl Gruppo Bnp Paribas, Andrea Munari, in occasione del Wired Next Fest 2017 ai Giardini Montanelli di Milano. "Oggi se su un qualsiasi motore di ricerca si digita la parola 'banca', appaiono immagini di edifici o magari qualche signore nell'atto di dare i soldi alla cassa. In realtà stiamo cambiando molto e diventando sempre più una architettura aperta rispetto al passato" evidenzia. "Dobbiamo cambiare il modo con cui utilizziamo le nuove tecnologie, dobbiamo renderci più liquidi e aperti" spiega Munari che però chiarisce che la 'vecchia' banca non scomparirà, semplicemente cambierà fisionomia. "Ci saranno diversi tipi di banche, specializzate magari in qualcosa di molto particolare ma la banca come è oggi tempo tre-cinque anni è andata". Tuttavia, sottolinea l'ad di Bnl, "molti parlano del fatto che non ci saranno più sportelli. Io non lo credo. Ci sarà un punto di tangente e contatto. Credo che non spariranno completamente. Si potrà fare banca ovunque anche a 3000 metri di altezza. Il contatto fisico come era prima non sarà più necessario. Ma non scomparirà". Altro elemento di riflessione per Munari il fatto che "la grande maggioranza di coloro che utilizzano lo strumento bancario e' rappresentata tendenzialmente da coloro che sono più legati al vecchio mondo. Sono però gli stessi che si stanno sforzando di utilizzare sempre di più questi servizi digitali". Il digitale crea nuove arene competitive che nel caso delle banche sono, ad esempio, le start up. "E una sfida. Sono brave, noi stessi abbiamo delle partnership con alcune di loro e altre banche con altri. Noto però che hanno grande capacità di innovare ma non hanno alcuna percezione del rischio operativo. Questo è qualcosa che va gestito" conclude l'ad.