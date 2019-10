9 ottobre 2019- 17:34 Musei: a Volandia cena gala per promuovere mondo femminile aeronautico

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - Sarà una serata all’insegna del 'rosa' quella in programma venerdì 11 ottobre alle ore 20 a Volandia. 'Volo in rosa', la cena di gala giunta alla seconda edizione e organizzata dal Parco e Museo del Volo è l’occasione per la promozione del mondo femminile nel settore aeronautico. Nell’occasione saranno infatti raccolti fondi per sostenere concretamente ragazze meritevoli che decidono di intraprendere la carriera nel mondo del volo e verrà consegnata inoltre la borsa di studio di 'Volo in rosa', edizione 2018.Nella serata di venerdì 11 sarà inaugurato anche il nuovo percorso museale dedicato al trasporto aereo di merci e passeggeri (taglio del nastro ore 19). Saranno presenti fra gli altri, Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia; Silvia Piani, assessore regionale alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità; Emanuele Antonelli, presidente Provincia di Varese; i sindaci dei Comuni del territorio; Armando Brunini, Ad e dg di Sea Spa; Gen. Silvano Frigerio, Com.te primo Regione Aerea Aeronautica Militare; il comandante delle Frecce Tricolori, Maggiore Gaetano Farina e Roberto Grassi, Presidente Univa. L’accompagnamento musicale sarà a cura degli studenti del Liceo Musicale e Coreutico Pina Bausch di Busto Arsizio.