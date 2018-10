2 ottobre 2018- 11:39 Musei: in Sicilia verso digitalizzazione, Regione stanzia 1,9 mln

Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - Quasi due milioni di euro per la digitalizzazione del patrimonio museale siciliano. Nell'Isola ci sono opere d’arte magnifiche che a volte è complicato poter ammirare, capolavori che meriterebbero un vasto pubblico e sono, invece, alla portata di pochi. E’ per il desiderio di aprire le porte a tutti che la Regione siciliana ha stanziato 1,9 milioni di euro per digitalizzare le informazioni di tutti i musei siciliani e creare un nuovo sistema che permetterà di renderli visitabili virtualmente. Con un semplice 'clic' si potranno visitare i templi di Agrigento e Selinunte o entrare al Museo Riso di Palermo, solo per fare qualche esempio. Iniziato sei mesi fa, il progetto sarà realizzato entro il 2020.