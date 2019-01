31 gennaio 2019- 17:58 Musei: la creatività femminile al centro del 2019 del Maxxi

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - Un anno all'insegna "dell'estro femminile" che si apre alla "bellezza". E' il 2019 del Maxxi, il museo nazionale delle arti del XXI secolo, il cui programma è stato presentato oggi tra gli altri dal presidente della Fondazione Giovanna Melandri. In tutto, nei prossimi mesi, verranno proposte ai frequentatori del museo 13 mostre in gran parte incentrate sulla creatività italiana. "Il 2019 sarà un anno dedicato alla bellezza, all'estro e alla creatività femminile e alle grandi mostre di ricerca", ha sottolineato infatti Melandri. In particolare al Maxxi arriverà la mostra 'World Record' dedicata a Paola Pivi, Leone d'Oro alla Biennale di Venezia, in programma dal 3 aprile all'8 settembre. Ci sarà anche l'esposizione 'Maria Lai Tenendo per mano il sole', che verrà proposta dal 19 giugno a gennaio del 2020. Spazio poi alla mostra 'Elisabetta Catalano. Tra immagine e performance', dal 3 aprile al dicembre 2020, a 'Gio Ponti. Amare l'architettura' (7 novembre aprile 2020) e alle mostre su Paolo Di Paolo (17 aprile-dicembre 2019) e su Enzo Cucchi (27 settembre - gennaio 2020). Lai, ha spiegato Melandri, "è una grande protagonista della storia dell'arte italiana contemporanea. La mostra è un tributo a questa grande artista che ha lasciato un segno importantissimo. Elisabetta Catalano, invece, è una grande fotografa che ha lavorato con la comunità degli artisti italiani. Ci sarà anche un approfondimento su un gigante dell'architettura e del design in Italia, Gio Ponti, oscurato per tanto tempo nel nostro Paese". Si tratta di una "ricerca che parte dall'archivio storico di architettura che restituisce a Ponti il ruolo e il posto che merita di avere nella storia dell'architettura italiana". Il 2019 del Maxxi sarà anche segnato da una mostra sulla spiritualità nell'arte, intitolata 'Tutto'. E' "una ricerca certamente non religiosa ma che cercherà, attraverso lo sguardo degli artisti, di riportarci a questa dimensione intima, silenziosa, profonda alla quale tanti artisti stanno guardando", ha evidenziato Melandri. L'esposizione, curata da Bartolomeo Pietromarchi, direttore del Maxxi Arte sarà allestita dall'11 ottobre al marzo del 2020. Il 2019 coinciderà anche con una nuova partnership con la Triennale di Milano valido almeno per i prossimi 2 anni che dovrebbe condurre all'istituzione di un premio per l'architettura. La presentazione di oggi è stata anche l'occasione per ribadire i buoni risultati conseguiti durante l'anno appena passato. Un periodo nel quale i visitatori delle mostre, provenienti da tutto il mondo, sono stati 204mila, con +11,26% di biglietti venduti e +21% di incassi rispetto al 2017. Boom durante le feste di Natale con oltre 1.000 visitatori al giorno. Nel solo mese di dicembre, i visitatori sono aumentati del 18% rispetto all’anno precedente e i ricavi di biglietteria del 50%.