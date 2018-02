MUSEI: MELONI, BUFALA CHE FDI VOGLIA CACCIARE DIRETTORE

12 febbraio 2018- 13:03

Milano, 12 feb. (AdnKronos) - “È una bufala inventata dalla stampa la notizia che Fratelli d’Italia voglia cacciare il direttore del museo egizio di Torino. Io non l'ho mai detto. Ciò non toglie che abbiamo diritto di dire che questa iniziativa dei biglietti scontati solo per gli arabi è discriminatoria verso gli italiani”. Lo afferma Giorgia Meloni a Milano a margine di un incontro politico con Ignazio La Russa e Daniela Santanché a Milano. “Ciò che noi vogliamo fare è l'esatto contrario di quello che ha fatto la sinistra in Italia - sottolinea Meloni - cioè liberare la cultura italiana dall’occupazione sistematica che è stata fatta. È un'iniziativa stupida. Ancora più stupido è il fatto che stamattina Renzi telefoni a un signore che guadagna 10mila euro al mese ma non abbia ritenuto di telefonare a un brigadiere dei carabinieri che ne guadagna 1.200 pestato dai suoi amici dei centri sociali. Ci piacerebbe sapere anche quanto sono costate le pubblicità in lingua araba che raffigurano donne velate nella stessa Italia in cui vorremmo difendere i diritti della donna”, conclude.