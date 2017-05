MUSEI: PARISI, DIRITTO AMMINISTRATIVO CANCRO DA ELIMINARE, BLOCCA IL PAESE/RPT

25 maggio 2017- 21:40

Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Il diritto pubblico è un "cancro che va eliminato", perché rende "incerta" ogni decisione che viene presa a livello amministrativo e in questo antepone il diritto del singolo al diritto della collettività. Con l'incertezza e la instabilità che ne conseguono. Non usa mezzi termini Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia, nel commentare con l'Adnkronos la sentenza del Tar del Lazio che ha bocciato la nomina di direttori stranieri nei musei italiani. "Il cancro che abbiamo è all'interno di tutto il processo amministrativo: nella qualità degli uffici pubblici e nella eccessiva complessità delle norme che fanno si che qualunque decisione venga presa sia incerta. Dunque non solo bisogna abolire il Tar, ma soprattutto bisogna superare il diritto amministrativo. Bisogna passare al diritto civile all'interno delle amministrazioni pubbliche" spiega."Non può più essere - sottolinea Parisi - che il diritto del singolo possa mettere in discussione l'intera collettività. Non si può più fare perché questo sta bloccando non solo i musei, ma anche autostrade, aeroporti, porti, sicurezza nel lavoro. E' tutto bloccato da questo cancro che è il nostro diritto pubblico. E' il modello amministrativo che non funziona più". E' chiaro che "il Tar non ha bocciato quelle assunzioni sulla base di un profilo ideologico. Lo ha fatto perché gli atti con cui quelle assunzioni sono state fatte, cioè i concorsi, non sono perfetti dal punti di vista formale".