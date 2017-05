MUSEI: PARISI, SENTENZA TAR SBAGLIATA, HA RAGIONE FRANCESCHINI

25 maggio 2017- 16:02

Milano, 25 mag. (AdnKronos) - "Il Tar del Lazio boccia la nomina di direttori stranieri nei musei italiani. Una sentenza che mette a rischio l'innovazione nel settore così importante dei beni culturali". Così Stefano Parisi, leader di Energie PER l'Italia. "In un mondo globale escludiamo gli stranieri dai posti chiave per il nostro patrimonio culturale. La cultura va liberata dagli apparati burocratici, compresa la giustizia amministrativa. Ha ragione Franceschini a contrastare questa sentenza e ad essere preoccupato per la nostra immagine all'estero".