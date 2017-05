MUSEI: PARISI, TAR CANCRO DA ELIMINARE BLOCCANO IL PAESE (2)

25 maggio 2017- 17:56

(AdnKronos) - Potrebbe esserci stato, questo l'esempio che rientra nel novero delle possibilità, "qualche funzionario pubblico che si è offeso perché è stato fatto fuori da questo concorso, ha fatto ricorso e il Tar gli ha dato ragione perché probabilmente c'erano delle forti debolezze dell'atto. Viviamo così da settanta anni. Se ne esce cambiando completamente il contesto: basta il prevalere della formalità degli atti. Servono sostanza e atti certi". E relativamente alla possibilità di trovare sul tema di una riforma una convergenza con le altre forze politiche, magari il Pd, "loro hanno governato tre anni e non hanno fatto nulla e la riforma costituzionale di Renzi affrontava questo problema. Bisogna togliere - insiste Parisi - il diritto amministrativo e far vivere la funzione pubblica all'interno del diritto civile, come è in Gran bretagna e nei paesi anglosassoni. Norme semplici e chiare". "Oggi facciamo una brutta figura a livello internazionale, ma ogni giorno il Tar blocca decisioni prese dalle amministrazioni pubbliche. L'incertezza del diritto che allontana gli investimenti in Italia non è data dal Tar soltanto ma da tuto il processo burocratico che è puramente formale e dunque, in quanto tale, assolutamente instabile".