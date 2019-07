22 luglio 2019- 14:45 Musica: a Palermo torna Piano City

Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - Torna 'Piano City Palermo', il festival di pianoforte che trasforma il capoluogo siciliano in un grande palcoscenico. Da venerdì 27 a domenica 29 settembre, oltre 50 ore di musica riempiranno le strade, le piazze e i quartieri della città proponendo percorsi urbani e itinerari tematici nei luoghi più suggestivi. Oltre 100 le candidature ricevute da pianisti di tutto il mondo per questa terza edizione le cui parole chiave sono innovazione, sostenibilità e desiderio di scoperta. Nato nel 2017, forte dell’esperienza maturata dalle cinque edizioni di Piano City Milano, Piano City Palermo è un progetto di Associazione Piano City Milano, della Fondazione Teatro Massimo e del Comune di Palermo, in collaborazione con il conservatorio di musica 'Alessandro Scarlatti già Vincenzo Bellini' di Palermo. L'anno scorso l'edizione ha coinvolto più di 30mila persone che hanno assistito a 68 concerti diffusi in più di 30 location sparse per la città (come le maratone pianistiche ospitate al Teatro Massimo).