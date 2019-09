3 settembre 2019- 15:51 Musica: a Piana degli Albanesi un concerto per Madre Teresa

Palermo, 3 set. (AdnKronos) - L'eleganza del pianoforte e le suggestioni del violino incontrano e si fondono con l’evocativa potenza di una voce soprano. E' 'Nena Arberi', il concerto che giovedì 5 settembre, alle 21, si terrà in piazza Vittorio Emanuele a Piana degli Albanesi. Un appuntamento fortemente voluto dal ministro di Stato della Diaspora albanese Pandeli Majko e dall’Agenzia nazionale della Diaspora, con il sostegno del comune di Piana degli Albanesi, per ricordare Madre Teresa di Calcutta nel giorno della sua santificazione. A Piana degli Albanesi c’è una significativa rappresentanza della comunità Arberesh, che vanta le stesse origini di madre Teresa, da qui la volontà di organizzare un evento che ne potesse celebrare l’umanità, il coraggio, l’altruismo e la dedizione, come monito per tutti. Il concerto, presentato da Salvo La Rosa, vedrà sul palco tre musicisti di fama internazionale: il soprano albanese Inva Mula, che ha calcato i palcoscenici di alcuni tra i più importanti teatri europei e d’oltreoceano e ha prestato la voce alla cantante aliena del film 'Il Quinto Elemento' di Luc Besson; Olen Cesari, artista eclettico e sensibile, considerato uno dei più grandi violinisti al mondo; e Genc Tukici, pianista tecnicamente sopraffino e raffinato di origine albanese-francese.