MUSICA: AL VIA DA TAORMINA LA TOURNéE ITALIANA DEI KASABIAN

18 luglio 2017- 15:52

Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - Il rock dei Kasabian arriva al Teatro Antico di Taormina. Tutto pronto per la prima data italiana del nuovo tour che sarà nella capitale siciliana del turismo domani. "Non vedo l’ora di poter ammirare il tramonto dal Teatro Antico di Taormina" aveva detto in occasione del lancio del nuovo album Serge Pizzorno, il leader dei Kasabian. Il tour italiano (organizzato da D’Alessandro e Galli) proseguirà poi al PostePay Sound Rock’in di Roma, all’Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta e al Lucca Summer Festival. L’appuntamento di Taormina è organizzato dalla Show Biz e sarà la prima data del mini tour italiano. Per la prima volta i fan della band di Leicester potranno ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo lavoro discografico. Scritto e prodotto da Sergio Pizzorno For Crying Out Loud! è stato registrato al Sergery negli studi dello stesso frontman dei Kasabian. In questo nuovo lavoro i Kasabian virano verso il rock. Serge Pizzorno (voce e chitarra, di chiare origini italiane, Tom Maighaan (voce), Chris Edwards (basso), Ian Matthews (batteria) e Tim Carter (chitarre) sono una delle band inglesi più amate degli ultimi anni e il singolo You’re in Love with a Psycho ha già avuto un grande successo nelle radio italiane. Per scrivere i brani di questo nuovo album i Kasabian si sono ispirati al modo classico di scrivere canzoni: solo sei settimane di tempo per scrivere il disco. Pizzorno ha spiegato di aver seguito i dettami di Berry Gordy, padre della Motown Records, secondo il quale bisogna catturare il pubblico nelle prime quattro battute di un brano.