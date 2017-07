MUSICA: AL VIA SALINA FEST, TRA GLI OSPITI ALBANESE E SERRA

4 luglio 2017- 17:00

Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Al via l’undicesima edizione del 'Salina Festival', la manifestazione ideata e diretta da Massimo Cavallaro che si svolgerà dal 25 al 29 luglio sull’isola di Salina, nelle Eolie, l’arcipelago siciliano dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. La kermesse si pone l’obiettivo di divulgare e promuovere attraverso il linguaggio della musica, del cinema e delle arti, una coscienza ambientale ecosostenibile. Anche quest’anno, infatti, la manifestazione può vantare la certificazione '100% energia pulita Dolomiti Energia': tutta l'energia elettrica utilizzata per il suo svolgimento è interamente prodotta da fonte rinnovabile.Teatro, musica, passeggiate sonore e intrattenimento di qualità per favorire un turismo culturale responsabile, con eventi da vivere e condividere. La rassegna coinvolge artisti di tutta Italia in un ricco programma di appuntamenti. Si parte il 25 luglio con Antonio Albanese e Michele Serra e uno spettacolo intitolato 'Dalle Parole ai personaggi'. "E’ un’edizione piena di soddisfazioni - dice Cavallaro - La presenza di Antonio Albanese è un grande regalo che fa alla manifestazione e noi abbiamo pensato a lui e alla sua capacità di trasformare i personaggi in maschere del nostro tempo consegnandogli il premio CineMareMusica 2017, un riconoscimento che negli anni è stato assegnato tra gli altri ai Fratelli Taviani, a Francesco Alliata, Franco Scaldati, Rita Borsellino e Maria Falcone, Pino Aprile, Giovanni Impastato, a personaggi della cultura e dello spettacolo che hanno saputo proporre una immagine diversa di Sicilia e di Sud in generale, lontana da luoghi comuni e da immagini da cartolina".