8 maggio 2018- 17:36 Musica: al via tour dello Stato Sociale, 'sarà un grande circo' (2)

(AdnKronos) - A chi domanda la ragione della poca esposizione, subito dopo Sanremo, "nessuna crisi" post successo, assicurano. "A quello ci abbiamo pensato prima, abbiamo anticipato i tempi. Abbiamo vissuto un 2017 difficile - confessano - molto più di quello che si è potuto vedere dal palco. Abbiamo trovato il modo di vivere la nostra amicizia in relazione al lavoro. La nostra forza è stare insieme ed essere anche ciascuno se stesso allo stesso tempo. Di fatto Sanremo - chiarisce Alberto - ha solo messo alla prova un sistema che ancora non avevamo collaudato ma che tra noi ha funzionato più di quanto pensassimo. Quindi abbiamo vissuto bene Sanremo e abbiamo sopportato bene la pressione". Ma c'era comunque la necessità di sottrarsi per un po' alla eccessiva esposizione mediatica. "Siamo tornati un po' nell'ombra - raccontano - e riappropriati delle vite personali; abbiamo allentato la tensione di Sanremo con un tour in piccoli club in Spagna, qualcosa di più semplice e leggero". Ora riprendiamo a scrivere, chi un libro, chi i fumetti. "Poi vediamo cosa fare. Magari ci prendiamo gusto" conclude Lodo.