MUSICA: BLANDINI (SIAE), SU BIGLIETTI VASCO GIà PARTITE DENUNCE E AZIONI

20 giugno 2017- 17:58

Milano, 20 giu. (AdnKronos) - "Dal 25% dei biglietti dei Coldplay e di Lady Gaga siamo scesi a un 6/7% nel caso di Vasco e già in questo caso sono partite le denunce, quindi non dico che la battaglia è vinta, ma è sicuramente un grande passo in avanti". A parlare è Gaetano Blandini, direttore generale della Siae che replica così all'inchiesta dell'Adnkronos che porta alla luce il fenomeno della vendita secondaria online dei biglietti di Modena Park, il concerto organizzato da Vasco Rossi per festeggiare i suoi 40 anni di carriera. (segue)