MUSICA: BLANDINI (SIAE), SU BIGLIETTI VASCO GIà PARTITE DENUNCE E AZIONI (2) (2)

20 giugno 2017- 18:57

(AdnKronos) - E non è finita: "Di intesa con gli organizzatori di Modena Park, abbiamo già fatto annullare 1.500 biglietti perché venduti fraudolentemente in secondary ticketing": si tratta del "numero più alto di biglietti annullati in un evento live nel nostro Paese". Non solo, ma "dal momento che Vasco ha affidato a noi la parte di controllo e di verifica per evitare il fenomeno, insieme agli organizzatori, stiamo valutando di procedere a denunciare anche nei confronti dei siti" che vendono i biglietti. Nel frattempo, "visto che le transazioni sono tutte tracciate, abbiamo già potuto individuare alcuni gruppi che hanno comprato in modo organizzato i biglietti e dunque, oltre ai siti, denunceremo anche questi. E non faremo sconti a nessuno". Quanto all'impossibilità oggettiva di intervenire sulle singole transazioni tra privati, il dg si rivolge direttamente ai fan: "Non acquistate quei biglietti. E se proprio volete farlo, oltre al rischio di ritrovarvi in mano dei biglietti falsi, vi dico fatevi il segno della croce perché saremo rigorosissimi nei controlli; basti pensare che abbiamo già individuato una donna che ha rivenduto quattro volte gli stessi biglietti e abbiamo provveduto ad avvisare gli incauti compratori, con il risultato che si è presa quattro denunce penali". La battaglia prosegue: "La tutela degli spettatori, degli artisti e dell'erario ci impone di non mollare"; proprio per questo Blandini lancia un appello alle istituzioni: "A sei mesi dall'approvazione dell'emendamento del governo alla legge finanziaria del dicembre scorso, non è ancora arrivato il decreto di attuazione e la legge ancora non può essere applicata''. Anche se, conclude ''mi rendo conto che ci sono altre priorità nel Paese".