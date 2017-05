MUSICA: DA DOMANI AL PARCO EXPERIENCE DI MILANO IL CASTING DI X FACTOR

19 maggio 2017- 15:26

Milano, 19 mag. (AdnKronos) - Palazzo Italia, uno dei luoghi simbolo di Expo Milano 2015, e il Parco EXPerience saranno da domani fino a lunedì 22 maggio il teatro delle giornate finali del casting di X Factor 2017, il talent show di Sky prodotto da FremantleMedia Italia, che andrà in onda da settembre su Sky Uno. Per il Parco Experience, che riaprirà al pubblico per la seconda stagione il prossimo 27 maggio, si tratta di un appuntamento importante per ospitare un programma che ha sempre riscosso il favore del pubblico. “La scelta della produzione di X Factor - afferma Giuseppe Bonomi, amministratore delegato di Arexpo - di svolgere il casting all’interno del Parco EXPerience e in particolare a Palazzo Italia conferma l’attrattività della nostra area anche per grandi eventi musicali e di svago. La prima edizione del Parco EXPerience nel 2016 ha ospitato concerti prestigiosi come quelli di Andrea Bocelli, del Teatro alla Scala oltre a Gianna Nannini e Antonello Venditti. La stagione di quest’anno offrirà al pubblico nuovi importanti appuntamenti sia musicali che culturali e sportivi”.