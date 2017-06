MUSICA: DA FS COLLEGAMENTI STRAORDINARI PER CONCERTO VASCO ROSSI A MODENA

13 giugno 2017- 13:50

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Per celebrare i 40 anni di carriera del grande cantautore, che culmineranno nell’attesissimo evento al Modena Park, Trenitalia mette a disposizione dei fan un’offerta straordinaria di treni per raggiungere il capoluogo emiliano. Saranno tre i collegamenti speciali con treni Frecciabianca che sabato 1 luglio raggiungeranno Modena da Venezia Santa Lucia (h. 13): con fermate intermedie a Mestre, Padova, Vicenza, Verona e Mantova; da Torino Porta Nuova (h. 11.25): con fermate a Torino Porta Susa, Vercelli, Novara, Milano Centrale, Piacenza e Parma; da Roma Termini (h. 12. 25): con fermate intermedie a Orte, Firenze Campo Marte, Arezzo e Prato. Altri tre treni speciali Frecciabianca, si legge in una nota, sono previsti da Modena per i viaggi di ritorno a fine concerto. I treni speciali sono già acquistabili ed esclusivamente per i viaggi per o da Modena. Non sarà pertanto possibile comprare i biglietti per le tratte intermedie.Inoltre alla normale offerta di treni Regionali che collegano Modena a tutte le città sull’asse della Via Emilia si aggiungeranno, nella notte tra sabato 1 e domenica 2 luglio, fra l’1.00 e le 4.48, altre 14 corse (4 in collaborazione con Tper): otto per Bologna, di cui due con proseguimento fino a Rimini e sei per Reggio Emilia, di cui tre con proseguimento fino a Parma. Sia per i servizi a lunga percorrenza Frecciabianca che per quelli Regionali è consigliabile munirsi in anticipo del biglietto per il viaggio di ritorno.