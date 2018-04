18 aprile 2018- 20:38 Musica: Diego Vilar e Laura Groggia al Casinò di Campione

Milano, 18 apr. (AdnKronos) - Musica live sabato 21 aprile, dalle ore 20, al ristorante Seven del Casinò Campione d’Italia dove Diego Vilar e Laura Groggia saranno interpreti di successi italiani e motivi internazionali scorrendo un repertorio del tutto intonato all’atmosfera romantica che caratterizza i sofisticati appuntamenti al settimo piano della casa da gioco campionese. Diego Vilar, consumato showman, vanta un talento naturale di intrattenitore per cui la serata di sabato potrà contare su un animatore davvero capace di coinvolgere il pubblico. Da cantante proporrà anche alcuni propri brani, accentuando l’originalità dello spettacolo che potrà contare pure sulla voce di Laura Groggia: intriganti temi in musica saranno parte di un intrattenimento elegante mentre costituisce una garanzia l’offerta gastronomica predisposta per l’occasione dal resident chef del Casinò Lorenzo Staltari: per un sabato speciale, cena a lume di candela e colonna musicale appropriata sommeranno l’emozione che la casa da gioco riserva sempre agli ospiti.