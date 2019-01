21 gennaio 2019- 19:01 Musica: Fedez, paura di volare e non solo nel nuovo disco Paranoia Airlines (2)

(AdnKronos) - Chiara è sua moglie Chiara Ferragni, mamma di Leone e magari, tra un po’, di un altro bambino ("Ne parliamo, sì. Ma non subito, non adesso"). E assieme a sua madre, è una delle due sole persone di cui si fidi: "I lividi fanno quello che sei. I miei vengono da una mancanza di fiducia: mi apro con pochi, non credo nelle persone, mi governa un pregiudizio che alza muri. Manco di empatia, fatico a costruire rapporti solidi". Quello con J-Ax, per esempio, si è dissolto dopo l’ultima notte insieme a San Siro. Non per soldi, giura lui, senza aggiungere altro perché c'è un accordo di riservatezza. Qualche sassolino dalla scarpa, però, se lo toglie: sulle "cariche dello Stato potenti che mi hanno querelato e intimidito", sulle fake news che lo riguardano ("C’è un’interrogazione parlamentare per guerriglia urbana su Expo e istituzioni che chiedono venga preso in carico da un esorcista"). Su Sfera Ebbasta, indagato per istigazione all’uso di sostanze stupefacenti: ("Cercare di minare la libertà di espressione è stupido") e su Toninelli & C, verso cui dichiara molto scetticismo ("Ma è importante che ci sia un governo al lavoro su temi concreti come il reddito di cittadinanza, dopo l’avanspettacolo a cui abbiamo assistito gli anni precedenti"). Su Salvini, poi: "Si può essere d’accordo o meno con lui, sul chiudere i porti e sul resto, e io non lo sono, ma rispetto la democrazia e riconosco che non ce la si può prendere con lui perché è stato votato da italiani in coscienza, e sta facendo esattamente ciò che aveva promesso". Mentre su Saviano, che lo chiama 'ministro della malavita': "Mi viene da ridere. Perché non dimentico Vittorio Arrigoni, uno che era sul campo e non nei salotti, con i segni della tortura e della trincea. Fu ucciso nel 2011, a Gaza, a pochi mesi da un videomessaggio in cui invitava proprio Saviano a camminare con le sue gambe per Tel Aviv, prima di parlare a vanvera della situazione lì. L’aveva contraddetto, sì, e lui, che ama ergersi a coscienza civile del nostro Paese, non ha speso due parole per ricordarlo".