MUSICA: FERMATO UOMO CON MANGANELLO A VARCO INGRESSO CONCERTO VASCO

1 luglio 2017- 17:48

Milano, 1 lug. (AdnKronos) - Denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato un uomo di 51 anni per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’uomo, fermato da personale della Squadra Mobile in via Carlo Zucchi nei pressi di uno dei varchi di accesso al 'Modena Park', dove questa sera si svolgerà il concerto di Vasco Rossi, teneva nascosto un manganello estensibile.