MUSICA: GASPARRI, LANDO FIORINI AVREBBE MERITATO DI PIù IN ITALIA

9 dicembre 2017- 21:12

Roma, 9 dic. (AdnKronos) - “Ci rattrista profondamente la notizia della scomparsa di Lando Fiorini, un grande artista che avrebbe meritato più considerazione in tutta Italia per la sua capacità di interpretare una cultura e una tradizione di grande importanza". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato."La sua voce, il suo amore per Roma, la sua passione -aggiunge- resteranno indelebili nel cuore dei romani e non solo. E quando andremo all’Olimpico e sentiremo la musica dell’inno che dedicò alla squadra giallorossa lo ricorderemo con rimpianto e commozione. Addio Lando Fiorini, core de Roma”.