MUSICA: IL 7 AGOSTO TAPPA SICILIANA PER IL COMPOSITORE EZIO BOSSO

28 luglio 2017- 11:05

Palermo, 28 lug. (AdnKronos) - Tappa siciliana per il pianista, compositore e direttore d’orchestra, Ezio Bosso, che andrà in scena per una coda estiva, fuori abbonamento, degli Amici della Musica, lunedì 7 agosto alle 21.30 al teatro di Verdura di Palermo, con il concerto per solo piano “The 12th Room”. Un doppio album che racconta la passione dell’autore per la musica attraverso un percorso simbolicamente fatto di stanze, che rivelano da dove egli proviene e dove si trovano le radici della musica che scrive, per arrivare fino alla 12esima stanza, quella della compiutezza dell’ascolto e della consapevolezza.“The 12th Room” tour rappresenta ad oggi una delle tournèe di maggior successo di tutti i tempi nel nostro paese, avendo totalizzato solo nel 2016, un pubblico di oltre 100.000 presenze e ancora oggi rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nei teatri e nei festival italiani. Definito eclettico, versatile e generoso, Bosso si avvicina alla musica all’età di quattro anni, grazie alla prozia pianista e al fratello musicista, debuttando a 16 anni in Francia come solista e collaborando con diverse orchestre europee. Nel 2011, in seguito ad un intervento dovuto all’asportazione di una neoplasia, è stato colpito da una sindrome neurodegenerativa che però non gli impedisce di continuare a suonare e a dirigere.