13 novembre 2018- 15:24 Musica: murale di 400 metri per inaugurare Milano Music Week

Milano, 13 nov. (AdnKronos) - Un murale di 400 metri, realizzato dal collettivo di artisti Orticanoodles, per inaugurare la Milano Fashion Week. E' l'omaggio di Porsche alla kermesse che inaugura lunedì 19 alle 12, un'opera di arte pubblica ispirata alla nuova Macan, la Macan Music Wall. È uno dei più importanti appuntamenti musicali dell'anno in quella che, per una settimana, sarà la capitale italiana della musica: sette giorni di incontri, concerti, mostre, open day, formazione. Nel primo giorno dell'evento, questo happening verrà inaugurato in via Troilo, in zona Navigli, proprio di fronte al Macan Music Wall. La spettacolarità dell'opera, che arricchisce la parete interamente ripristinata di un palazzo nel cuore della movida milanese, non si esaurisce nella rappresentazione artistica piena di forme e colori che si può ammirare alla luce del giorno: l'utilizzo di speciali vernici fluorescenti rende l'opera visibile anche nel buio della notte, dove la sua essenza onirica si esprime con l'intensità e la magia di un cielo stellato.