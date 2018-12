4 dicembre 2018- 12:48 Musica: Padova dona l'Orchestra al sogno discografico di Piero Angela

Padova, 4 dic. (AdnKronos) - "Se Piero Angela desidera coinvolgere un’orchestra nel suo progetto di CD jazz, l’Orchestra di Padova e del Veneto è a sua disposizione: sarà il nostro regalo per il suo 90° compleanno". Così Paolo Giaretta, già sindaco di Padova e oggi Vicepresidente dell’Orchestra della città, appresa la notizia del desiderio del popolare giornalista e divulgatore - che non ha mai smesso di suonare il pianoforte e di frequentare gli amati 'standard' - di registrare un disco jazz."La nostra orchestra ha affrontato per 50 anni il grande repertorio sinfonico e, più di recente, la musica contemporanea, ma non sono mancate le esperienze nel mondo del jazz, dal vivo e in disco – prosegue Giaretta – Collaborare con Piero Angela significherebbe rinsaldare anche attraverso questo inesauribile linguaggio un legame già forte che lo unisce alla nostra città".A Padova, infatti, Piero Angela è stato ospite d’onore in numerose occasioni: nel 2010, in visita al “Giardino dei Giusti del Mondo” che custodisce l’albero dedicato al padre Carlo; nel 2016, alla X edizione del Premio Galileo per la divulgazione scientifica, quando fu insignito della cittadinanza onoraria; fino al settembre 2018 con la partecipazione al Festival del Cicap, il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sul paranormale, di cui Angela è fondatore, che ha sede in città.