MUSICA: SABATO AL CASINò DI CAMPIONE I CLASSICI DI SINATRA E RAY CHARLES

20 luglio 2017- 12:20

Milano, 20 lug. (AdnKronos) - Musica e canzoni dal vivo al casinò Campione d’Italia. Sabato 22 luglio a fare da protagonista, nel ristorante Seven, saranno le grandi canzoni d’amore di Frank Sinatra e Ray Charles reinterpretata dal Massimo Vita Trio. Ad affiancare il cantante e compositore comasco saranno Davide Ambrosioni al sax e Davide Zoccolo voce e al pianoforte, in un repertorio internazionale impreziosito da brani italiani che hanno fatto la storia della musica. Una serata per ripercorrere la musica più bella dei grandi crooner. E in una serata dedicata all’amore ad aggiungere una nota di passione saranno i piatti preparati da chef Lorenzo Staltari.