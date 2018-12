12 dicembre 2018- 18:10 Musica: Saccomanni nominato presidente Filarmonica della Scala

Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Il Consiglio della Filarmonica della Scala ha nominato Fabrizio Saccomanni nuovo presidente dell’associazione. Presidente UniCredit e membro del consiglio della Filarmonica dal settembre scorso, Saccomanni assume l’incarico al vertice della struttura subentrando a Jean Pierre Mustier, amministratore delegato di UniCredit, in carica dal 2017. Il Consiglio e i soci della Filarmonica della Scala "ringraziano il presidente uscente Jean Pierre Mustier per la partecipazione e la vicinanza che ha riservato all’orchestra in questi anni e per i risultati ottenuti sotto la sua gestione". La nomina di Saccomanni segna anche il rinnovo anticipato del sostegno all’attività per il triennio 2019-2022.Saccomanni, già direttore generale di Banca d’Italia e poi ministro dell’Economia e delle Finanze del governo italiano, è anche presidente degli Amici dell’Accademia di Santa Cecilia. “E’ un onore per me - ha dichiarato - assumere la presidenza dell’Associazione Filarmonica della Scala e accompagnare l’Orchestra, eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo, nel suo percorso dei prossimi anni, assicurando il sostegno di UniCredit come main partner. Sono molto appassionato di musica e ringrazio Jean Pierre Mustier, che ha guidato l’associazione negli ultimi due anni, di avermi dato questa bella opportunità".