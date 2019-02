20 febbraio 2019- 09:23 Musica: Salvini, 'nessuna imposizione per legge ma sostenere Italia'

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - "Non sarà il Parlamento a decidere che musica va in onda su Rtl 102.5, ovviamente. Ogni radio fa il suo palinsesto". La proposta di legge per riservare delle quote alla trasmissione di musica italiana in radio rappresenta "un invito, ma vale anche per i ragazzini che giocano a calcio nelle giovanili, il governo non può imporlo per legge ma se –come negli altri Paesi europei– ci fosse più apertura per gli artisti italiani, per i musicisti italiani, per i calciatori italiani, sarebbe un bene per la nostra cultura e lavoro in più. Detto questo ogni radio si fa i suoi palinsesti e ognuno ascolta la musica che crede". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5.