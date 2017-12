MUSICA: SERENI, SU UMBRIA JAZZ GRANDE RISULTATO, GRAZIE FRANCESCHINI (2)

5 dicembre 2017- 17:31

(AdnKronos) - “Grande risultato per l'Umbria e per il Jazz italiano. Con il Sì definitivo del Senato un milione all’anno per Uj, un altro investimento importante per la musica e la cultura italiana”, aggiunge Sereni, prima firmataria della legge. "Sono davvero felice per l'approvazione in sede deliberante da parte della Commissione Cultura del Senato della ‘leggina’ che include Umbria Jazz nel novero dei festival di interesse nazionale. Ciò comporterà non soltanto un finanziamento ordinario di un milione di euro all'anno ma anche il riconoscimento del Jazz tra i generi "classici" della musica italiana e internazionale. E’ una bella notizia per chi ama la musica, per la nostra Umbria e per l’Italia tutta che vive e cresce con la cultura. La legge che porta la mia prima firma è stata sottoscritta da tutti i colleghi eletti nella nostra regione ed è stata approvata con l’aiuto di tutti, a cominciare dal ministro Franceschini che voglio ringraziare in modo particolare per la sensibilità e la disponibilità".