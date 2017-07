MUSICA: SPRAY AL PEPERONCINO AL CARROPONTE, MOMENTI DI PANICO

15 luglio 2017- 19:58

Milano, 15 lug. (AdnKronos) - Spray al peperoncino, spruzzato a pochi minuti dalla fine del concerto, che ha creato panico, ma fortunatamente nessuna conseguenza. E' accaduto ieri sera al Carroponte di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dove si stavano esibendo i Marracash & Gué Pequeno. Secondo quanto ricostruito dagli organizzatori, durante il concerto, alle 23.40 circa, si è innescato tra il pubblico un momento di panico che si è tradotto in un fuggi fuggi generale verso la zona di stacco biglietti. In meno di un minuto il personale responsabile della sicurezza è riuscito a occupare le posizioni previste, per gestire il flusso di persone e sincerarsi dell’accaduto.“Non appena visto le persone che iniziavano a correre via - spiega Matteo Camisasca, direttore di Produzione del palco A di Carroponte - ho superato le transenne antipanico e dalla zona sottopalco ho raggiunto il buco che si era creato chiedendo ripetutamente cosa fosse successo. Mi è stato risposto che qualcuno aveva utilizzato dello spray al peperoncino, ipotesi avvalorata anche dal bruciore agli occhi che ho provato in prima persona”.Dopo circa due minuti sono state fatte tutte le comunicazioni del caso, riuscendo a chiarire l’accaduto tra produzione e sicurezza. Subito è partita una comunicazione dal palco per tranquillizzare tutti gli spettatori e riportare un clima più disteso tra il pubblico. Pochi minuti dopo il concerto è ripreso normalmente, mentre il personale delle ambulanze presenti in area concerti finiva di prestare soccorso alle persone più spaventate e in difficoltà.