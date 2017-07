MUSICA: SPRAY AL PEPERONCINO AL CARROPONTE, MOMENTI DI PANICO (2)

15 luglio 2017- 19:58

(AdnKronos) - "In realtà possiamo parlare - si legge in una nota - del gesto sciocco e irresponsabile di una persona presente tra il pubblico che ha rischiato di rovinare seriamente una serata di musica e divertimento come testimoniato da episodi di cronaca più o meno recenti, legati anche ad altri eventi e concerti. Nel caso di ieri sera, l’allestimento dell’area concerti, le misure predisposte e l’ampia area verde che circonda la platea del Carroponte hanno aiutato a far si che l’onda di panico non degenerasse e il tutto rientrasse alla normalità in pochissimo tempo senza conseguenze più drammatiche. Il concerto, infatti, si è concluso come previsto regalando ai due artisti tutto l’affetto del pubblico di Carroponte". E questa sera sul palco si esibirà Ermal Meta.