3 dicembre 2018- 15:35 Musica: tour 2019 negli stadi per Pausini e Antonacci, 'appello' a Napoli (2)

(AdnKronos) - Vincitrice ai Latin Grammy Awards 2018, la Pausini svela di aver sognato per il 2019 "una vita più regolare", ma di non aver saputo resistere all'invito dell'amico Antonacci e così "l'ho chiamato e gli ho detto vieni a casa con un vestito elegante. Ho affittato delle transenne e nel cortile di casa abbiamo fatto la foto per il tour. Lo stadio alle nostre spalle rappresenta la potenza, l'esplosione; le transenne fanno un po' sudore e la parte rock; il vestito elegante sono la nostra italianità e le nostre canzoni con le emozioni e le lacrime che hanno cambiato la vita di molti", spiega la cantante romagnola onorata anche a New York con un'insegna a Times Square. "E' una tournée molto importante che nasce dall'intenzione di due persone che non hanno bisogno di confermare qualcosa, ma di restituire uno spettacolo alla gente che ci ha dato tanto in questi anni. Sarà una festa piena di gioia, sul grande palco vedrete la nostra empatia, un medley delle nostre canzoni riproposte in modo nuovo perché il pubblico ha già visto noi che cantiamo le nostre canzoni", evidenzia Antonacci, il cantautore cresciuto a Rozzano. I biglietti in prevendita per il tour saranno disponibili in esclusiva oggi e domani per le due 'fan base' degli artisti. Dal 4 dicembre saranno disponibili sul sito TicketOne, dal 6 dicembre invece nei punti vendita abituali. Il tour è una sorta di abbraccio tra due vecchi amici, "una coppia che si vuole semplicemente bene, ogni giorno da 25 anni", chiosa la Pausini che ha collaborato con Antonacci fin dal 2000. Il loro singolo insieme 'Il coraggio di andare' sarà contenuto in 'Fatti sentire ancora' la special edition di Laura Pausini in uscita venerdì 7 dicembre.