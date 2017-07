MUSICA: VEGLIE PREGHIERA CONTRO MARILYN MANSON A VILLAFRANCA, IL SINDACO 'FERMATEVI' (2)

12 luglio 2017- 15:41

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il sindaco di Villafranca ribadisce inoltre di essere credente e di non sentirsi 'minacciato' dal passaggio di Marilyn Manson a Villafranca: "Trovo aberranti certe prese di posizione da persone che ritengono di essere paladini di verità, portatori di sante croci, che pregano per pioggia e tempesta, che raccolgono firme, che fanno sedute di preghiera. A tutte queste persone chiedo umilmente di porre attenzione a questi comportamenti. La mia fede non semina odio, non costruisce muri, non ha paura del diverso. Attenzione a seminare odio, specialmente chi ha responsabilità, non aiuta nessuno", sottolinea. "Non accetto che il mondo della mia fede, frequentato quotidianamente dalla mia famiglia la faccia sentire diversa e odiata. Non è giusto. Non trovo giusto confondere valori e ruoli che non devono prevaricare i compiti - prosegue il sindaco - Non si entra nella laicità di un comune con l'arroganza, pensando di avere la verità. Da padre e marito richiamo me stesso e tutti voi al grande compito educativo nei confronti dei nostri figli. Compito in certi momenti difficili per le nostre fragilità umane. Il nostro grande compito è educarli a distinguere il bene e il male, ad essere forti nei valori che gli trasmettiamo, ad affrontare il mondo dove le diversità vanno rispettate e le prevaricazioni combattute con fede religiosa o fede di valori che sia, senza odio, senza violenza ma con la forza dello spirito. Educarli al rispetto degli altri all'impegno e l'esempio all'interno della comunità".