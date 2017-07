MUSICA: VEGLIE PREGHIERA CONTRO MARILYN MANSON A VILLAFRANCA, IL SINDACO 'FERMATEVI' (3)

12 luglio 2017- 15:41

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Infine, Mario Faccioli scrive anche nella sua veste di sindaco: "Attenzione a confondere i valori, dall'imposizione dei valori. La nostra comunità è complessa per le diversità, la forza e le fragilità che ogni giorno è costretta a confrontarsi. Pur da credente integralista non mi sono mai permesso di usare il mio ruolo per spingere contro qualcuno. Dove la scelta politica era amministrativamente e giuridicamente consentita ho sempre approvato progetti e finanziato istituti dove sistema educativo e formativo andasse nella direzione di valori condivisi dalla comunità. Con il mondo della Chiesa e delle parrocchie ho sempre portato rispetto, partecipazione e condivisione quando mi è stato chiesto". "Il sottoscritto e la mia amministrazione non si è mai permessa di dire o entrare nei meriti delle loro scelte. Oggi vedo che invece quel mondo non solo sta spaccando una comunità ma sta pesantemente interferendo e seminando odio. Vi prego fermatevi. Fermatevi non per me ma per tutti quelli che costringete a schierarsi, per tutti quelli che non sanno, per tutti quelli che rischiano di non capire. Chi vuol far politica lo faccia non utilizzando la fede e chi è uomo di fede non faccia politica", conclude.