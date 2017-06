MUSICA: VIGNALI, ALLA CAMERA CELEBRATO TALENTO E MERITO GIOVANI

21 giugno 2017- 19:45

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - “Celebrando la Festa della Musica abbiamo celebrato il talento e il merito dei nostri giovani musicisti e studenti dei Conservatori che, come ambasciatori, diffondono in tutto il mondo la grande tradizione musicale italiana e quindi una parte importante della nostra identità. Ringrazio sinceramente la presidente Boldrini che sostenendo e promuovendo con sensibilità la celebrazione ha rinnovato anche quest’anno l’impegno della Camera dei deputati ad accogliere l’iniziativa, a riconoscere la valenza educativa della musica e ad avvicinare le istituzioni ai cittadini”. Lo ha sottolineato Raffaello Vignali, segretario di Presidenza della Camera e promotore del Bonus Stradivari per gli studenti di musica, aprendo l’incontro svoltosi oggi alla Sala della Regina di Montecitorio alla presenza della presidente Boldrini e con la partecipazione del presidente dei direttori dei Conservatori, Renato Meucci, del presidente della Conferenza nazionale dei presidenti dei Conservatori, Gianni Cannata, del presidente dell’Accademia di Santa Cecilia, Michele Dell’Ongaro. La manifestazione, presentata da Elio, leader di Elio e le Storie Tese, ha visto il conferimento, da parte della presidente Boldrini, di un attestato di merito della Camera dei deputati a 32 giovani e giovanissimi musicisti dei Conservatori, vincitori di premi internazionali.