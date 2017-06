MUSICA: VIGNALI, ALLA CAMERA CELEBRATO TALENTO E MERITO GIOVANI (2)

21 giugno 2017- 19:45

(AdnKronos) - “Il mondo della musica –ha detto ancora Vignali– è stato per lungo tempo tralasciato da parte della politica, ma il Parlamento, come dimostra anche la celebrazione di oggi, sta dando segnali concreti di una rinnovata attenzione. Il Bonus Stradivari, l’eliminazione del taglio di 1,1 milioni e l’aggiunta di 1,5 milioni all’anno per gli Afam, nell’ultima manovrina, vengono dall’iniziativa parlamentare. Così come la delega per la riduzione/eliminazione degli obblighi Siae per gli spettacoli dal vivo fino a 100 posti". "Il Parlamento sta facendo molto per il mondo dell’Alta formazione artistica e musicale. Ora -ha concluso Vignali- chiediamo lo stesso impegno al governo, magari realizzando un grande piano per l’occupazione dei nostri giovani musicisti e procedendo alla messa ad ordinamento dei bienni, necessaria per equiparare i laureati dei Conservatori a livello europeo”.