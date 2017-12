MUTUI, LE OFFERTE DI DICEMBRE

8 dicembre 2017- 07:14

(AdnKronos) - Quale mutuo conviene scegliere? Acquistare casa è sempre più conveniente con tassi da record. Il momento è favorevole ma orientarsi non è mai semplice. Per quanto riguarda le banche, tra le novità di dicembre si segnala che ING ha ridotto lo spread del mutuo a tasso variabile per le durate medio-lunghe, mentre Intesa Sanpaolo ha ritoccato al ribasso il tasso fisso. Per avere un'idea delle migliori offerte di dicembre, ecco due simulazioni di acquisto realizzate per AdnKronos da MutuiSupermarket.it:PRIMA SIMULAZIONE - Mutuo acquisto, tasso variabile a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell'immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma. Fra le banche che propongono i mutui più vantaggiosi figurano ai primi 5 posti Che Banca! (istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 1,03%; TAN 0,70%; rata 625,23 euro; TAEG 0,82%); Banca Sella (istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 1,00%; TAN 0,67%; rata 623,39 euro; TAEG 0,83%); Hello Bank!(istruttoria online; indice Euribor 1 mese; Spread 1,10%; TAN 0,73%; rata 627,19 euro; TAEG 0,84%); Credem(Istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 0,90%; TAN 0,57%; rata 617,29 euro; TAEG 0,88%); IW Bank(istruttoria online; indice Euribor 1 mese; Spread 1,10%; TAN 0,80%; rata 631,44 euro; TAEG 0,90%).Seguono BNL(istruttoria in filiale; indice Euribor 1 mese; Spread 1,10%; TAN 0,73%; rata 627,19 euro; TAEG 0,90%); Webank(istruttoria online; indice Euribor 3 mesi; Spread 0,90%; TAN 0,90%; rata 637,63 euro; TAEG 0,93%); UBI Banca(istruttoria in filiale; indice Euribor 1 mese; Spread 1,10%; TAN 0,80%; rata 631,44 euro; TAEG 0,94%); Intesa Sanpaolo(istruttoria in filiale; indice Euribor 1 mese; Spread 1,15%; TAN 0,78%; rata 630,27 euro; TAEG 0,94%); Crédit Agricole - Cariparma(istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 1,18%; TAN 0,85%; rata 634,77 euro; TAEG 0,94%); Banca Dinamica(istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 1,20%; TAN 0,87%; rata 636,01 euro; TAEG 0,98%); ING Direct(istruttoria online; indice Euribor 3 mesi; Spread 1,30%; TAN 0,97%; rata 625,05 euro; TAEG 1,04%); Banco BPM(istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 0,90%; TAN 0,90%; rata 637,63 euro; TAEG 1,09%); BPM (istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 0,90%; TAN 0,90%; rata 637,63 euro; TAEG 1,09%); Deutsche Bank(istruttoria in filiale; indice Euribor 3 mesi; Spread 0,95%; TAN 0,96%; rata 641,36 euro; TAEG 1,09%); Monte dei Paschi di Siena(istruttoria in filiale; indice Euribor 6 mesi; Spread 1,20%; TAN 1,20%; rata 656,42 euro; TAEG 1,49%).SECONDA SIMULAZIONE - Mutuo acquisto, tasso fisso a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell'immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma. Le proposte migliori sono quelle di Intesa Sanpaolo (istruttoria in filiale; TAN 1,60%; rata 682,02 euro; TAEG 1,78%), IWBank (istruttoria online; TAN 1,70%; rata 688,52 euro; TAEG 1,81%), Crédit agricole-Cariparma (istruttoria in filiale; TAN 1,73%; rata 690,47 euro; TAEG 1,83%); Hello Bank(istruttoria online; TAN 1,75%; rata 691,78 euro; TAEG 1,87%); Credem(istruttoria in filiale; TAN 1,57%; rata 680,08 euro; TAEG 1,90%); BNL(istruttoria in filiale; TAN 1,75%; rata 691,78 euro; TAEG 1,93%); Webank(istruttoria online; TAN 1,93%; rata 703,60 euro; TAEG 1,97%).E ancora Banca Sella(istruttoria in filiale; TAN 1,80%; rata 695,05 euro; TAEG 1,98%); Banco BPM(istruttoria in filiale; TAN 1,87%; rata 699,65 euro; TAEG 2,08%); BPM(istruttoria in filiale; TAN 1,87%; rata 699,65 euro; TAEG 2,08%); UBI Banca(istruttoria in filiale; TAN 1,90%; rata 701,63 euro; TAEG 2,08%); Deutsche Bank(istruttoria in filiale; TAN 2,02%; rata 709,56 euro; TAEG 2,17%); Che Banca!(istruttoria in filiale; TAN 2,18%; rata 720,23 euro; TAEG 2,33%); Banca Dinamica(istruttoria in filiale; TAN 2,60%; rata 748,70 euro; TAEG 2,74%); Monte dei Paschi di Siena(istruttoria in filiale; TAN 2,73%; rata 757,65 euro; TAEG 3,07%); ING Direct(istruttoria online; TAN 3,13%; rata 785,58 euro; TAEG 3,25%).