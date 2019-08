13 agosto 2019- 13:43 Nadia Toffa: Fontana, 'addio a una grande guerriera'

Milano, 13 ago. (AdnKronos) - "Addio Nadia, grande guerriera. Un abbraccio sincero a genitori, parenti, amici e colleghi e tanti fan di questa coraggiosa lombarda. Nadia rimarrà nel cuore di tutti per l'amore e la passione mostrata per il suo lavoro e soprattutto per la forza e la dignità con cui ha combattuto una malattia che purtroppo non ha potuto sconfiggere". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ha commentato sulla sua pagina Facebook la notizia della morte della conduttrice de 'Le Iene'. Nadia Toffa era nata 40 anni fa a Brescia, dove è deceduta questa mattina.