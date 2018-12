23 dicembre 2018- 14:20 Nainggolan sospeso per motivi disciplinari

Milano, 23 dic. - (AdnKronos) - "Radja Nainggolan è momentaneamente sospeso dall'attività agonistica per motivi disciplinari". Lo rende noto l'Inter in un comunicato. Il centrocampista belga salterà quindi la sfida con il Napoli, big match del 18° turno di serie A, in programma il 26 dicembre.