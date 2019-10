19 ottobre 2019- 21:05 Napoli: 112 chili di marijuana in terreno agricolo, 2 arresti

Napoli, 19 ott. (Adnkronos) - I carabinieri della sezione operativa di Marano, Napoli, hanno scoperto in un terreno agricolo 112 chili di marijuana nascosta in buste e interrate in fusti di plastica, coperti da balle di fieno. In manette sono finite due persone, un 46enne di Mugnano e un 18enne albanese, accusati di detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Sequestrato anche un panetto di 50 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e del denaro contante ritenuto provento dello spaccio. I due arrestati si trovano ora nel carcere di Poggioreale.