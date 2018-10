6 ottobre 2018- 16:09 Napoli, al museo di Capodimonte la maratona 'The big hack'

Roma, 6 ott. - (AdnKronos) - Circa trecento giovani menti concentrate sui personal computer per affrontare le sfide proposte dalle più grandi realtà imprenditoriali nazionali e internazionali e che potrebbero scrivere il futuro del campo digitale. È quello che sta succedendo in queste ore nella sala da ballo del Museo di Capodimonte, a Napoli, dove tra poco partirà ‘The Big Hack – HackNight@Museum’, la due giorni riservata ai campioni dell’innovazione tecnologica.Promosso da Regione Campania con ‘Sviluppo Campania’ e grazie al supporto del Museo di Capodimonte, #HackNight@Museum è uno degli eventi di avvicinamento di ‘Maker Faire Rome – The European Edition 4.0’, il più grande evento europeo sull’innovazione, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma. Si tratta di una maratona di programmazione che si inserisce nella strategia di promozione e diffusione delle competenze digitali, in particolare presso i giovani, per avvicinarli allo studio delle materie scientifiche. Oggi e domani si riaccenderanno i riflettori su Napoli e sui migliori talenti dell’innovazione del territorio e del Paese. #HackNight@Museum è rivolto a sviluppatori, maker, ingegneri, designer, startup e studenti che si uniranno in team e si sfideranno nella prototipazione di soluzioni in risposta a challenge diverse presentate da prestigiosi partner su temi di grande impatto per la qualità della vita.