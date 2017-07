NAPOLI, ASSALTANO VILLA, FERMATI 3 FRATELLI: IL PIù PICCOLO HA 12 ANNI

22 luglio 2017- 12:04

Roma, 22 lug. (AdnKronos) - Hanno svaligiato il caveau di una villa e ferito gravemente il proprietario disabile. E' successo a Massa Lubrense, in provincia di Napoli. Sono stati fermati dai carabinieri tre fratelli rom, un trentenne e due minorenni di 17 e 12 anni.Il 30enne e il 17enne, già noti e con precedenti specifici, sono stati sottoposti a fermo emesso rispettivamente dalla Procura di Torre Annunziata e quella per i minorenni di Napoli perché gravemente indiziati del delitto di rapina aggravata.Il fatto è avvenuto in pieno giorno una domenica dello scorso mese di giugno. I tre fratelli, domiciliati in un campo situato nell’area nord della provincia di Napoli, sono entrati nella villa della vittima, un disabile su sedia a rotelle. I due più grandi hanno iniziato a picchiare pesantemente l’uomo fino a costringerlo a consegnare chiavi e combinazione del caveau. Mentre il 30enne e il 17enne facevano razzia di argenteria, denaro e altro, per un bottino di oltre 50mila euro, il 12enne era rimasto con la vittima, gravemente ferita. "Mi parli della tua famiglia?”, avrebbe chiesto il 12enne all'uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Sorrento, minacciandolo con un grosso cacciavite mentre i fratelli svuotavano il caveau.Al termine delle indagini dei carabinieri, coordinate dalle due procure, è stato possibile arrivare alla ricostruzione dei fatti attraverso immagini e testimonianze, fino all’identificazione dei presunti autori e al riconoscimento da parte della vittima.